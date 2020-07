In commercio esistono diverse tipologie di biscotti per cani, da utilizzare come premio e non come sostituti della normale dieta composta dai croccantini. Per garantire al vostro animale un alimento più salutare, vi consigliamo una ricetta semplice e veloce per fare in casa dei biscotti alla mela per i vostri amici a 4 zampe.

Il procedimento è davvero semplice e gli ingredienti sono di facile reperibilità. Innanzitutto, vi servirà: una mela, un uovo a temperatura ambiente, 250 gr di farina integrale e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Come primo passaggio, dovrete grattugiare la mela ed unirla all’uovo.

Poi setacciate la farina ed unitela all’ olio fino a creare un impasto omogeneo, che dovrete riporre in un ritaglio di pellicola trasparente e fare riposare in frigo per una ventina di minuti. Al termine di questo tempo, create le forme che più desiderate ed infornate i vostri biscotti a 180 gradi per 25 minuti circa in forno preriscaldato.Fate raffreddare i biscotti per una notte intera, in modo tale che diventino croccanti e poi serviteli ai vostri cagnolini.

Vedrete che ne andranno pazzi! Buona preparazione.