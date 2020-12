Da Trapani-Birgi si potrà volare con le tariffe agevolate. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso che la compagnia irlandese Ryanair aveva presentato per sospendere, in via cautelare, il decreto del Ministro dei Trasporti dell’8 gennaio scorso. Il testo riguardava l’imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) su alcuni servizi aerei di linea finalizzati ad assicurare la continuità territoriale del Paese. A essere interessate sono le tratte da e per Trapani dalle città di Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli, aggiudicate – nel frattempo – dalle compagnie “Tayaranjet” (Ancona, Perugia, Trieste) e “Albastar” (Brindisi, Parma, Napoli).