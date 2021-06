Un bimbo di appena otto anni è arrivato questa mattina al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelvetrano dopo aver riportato delle gravi ustioni a causa di un incidente domestico. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso dagli operatori del 118 di Salemi. Dopo il primo intervento da parte del personale sanitario del “Vittorio Emanuele II” per il bambino, residente a Vita, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al centro ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania.