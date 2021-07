Un bambino è nato all’alba di stamattina in ambulanza mentre la mamma veniva trasferita da Gibellina presso l’ospedale di Castelvetrano. Il parto è iniziato a bordo di un mezzo del 118 intervenuto per trasportare la partoriente e si è completato poi presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Il personale diretto dal medico Pippo Giammarinaro è intervenuto insieme alla ginecologa Micol Roma per le prime cure sulla mamma e sul bambino che stanno tutte due bene.

A Castelvetrano, da alcuni mesi, sono stati chiusi i reparti di Neonatologia e Pediatria e, quindi, si è dovuto organizzare il trasferimento del bambino presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. È stato lo stesso personale medico del pronto soccorso a prendere contatti con i colleghi di Mazara (dove sono stati trasferiti i due reparti chiusi a Castelvetrano) per organizzare il trasferimento, che è avvenuto poi nella mattinata di oggi.