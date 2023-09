ASCOLTA L'ARTICOLO

Attimi di panico nel pomeriggio di ieri al quartiere Amabilina di Marsala per un bambino di 4 anni che era sparito mentre giocava sotto casa con altri coetanei. Dopo varie segnalazioni, giunte presso la Centrale Operativa, di persone che chiedevano aiuto per la scomparsa di un bimbo, i Carabinieri si portavano sul posto con tutti gli equipaggi in circuito. All’arrivo dei militari vi era un intero quartiere che cercava il piccolo che, da quanto dichiarato dai genitori, era sparito già da un’ora mentre giocava con altri bambini sotto casa. Prese informazioni sull’abbigliamento e sull’aspetto fisico i Carabinieri si sono soffermati a capire quali erano le abitudini del bambino, dove e con chi giocava di solito.

Visto che l’usanza era quella di lasciare le porte di ingresso aperte per fare giocare i bambini all’interno del palazzo tra le scale i militari dell’Arma hanno deciso di perquisire tutti gli appartamenti iniziando proprio dalla casa dei genitori.

Dopo circa un’ora i Carabinieri hanno trovato il bambino rannicchiato dietro una porta della casa di un vicino all’interno dello stabile, tranquillo e sorridente.

AUTORE. Redazione