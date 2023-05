ASCOLTA L'ARTICOLO

Le polemiche erano finite sui social: da un lato Francesco Bongiorno che ha pubblicato un post dimostrando – foto alla mano – che il cantiere non era in sicurezza e, dall’altro, il sindaco Enzo Alfano che lo aveva accusato di essere entrato abusivamente nell’area di cantiere. Colpi di spada a parte, da ieri la ditta che sta svolgendo i lavori di sistemazione del Parco delle rimembranze a Castelvetrano, sta rimettendo in sicurezza il cantiere. Lo ha confermato a CastelvetranoSelinunte.it il direttore dei lavori, l’architetto Vincenzo Barresi che ha, altresì, spiegato il perché i lavori sono fermi: «La ditta è in attesa della fornitura di materiali e, dopo di che, riprenderanno i lavori».

Che, comunque, la sicurezza del cantiere fosse blanda lo avevamo pure accertato noi di CastelvetranoSelinunte.it: recinzione di plastica buttata a terra e i giochi in piena disponibilità dei bambini. Da un lato, dunque, i cittadini inosservanti delle recinzioni e, dall’altro, un mancato controllo della sicurezza da parte di chi è preposto.

AUTORE. Redazione