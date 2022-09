ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella giornata di ieri, dove è iniziato l’anno scolastico per la quasi totalità degli alunni nella nostra provincia, i Carabinieri sono dovuti intervenire presso una scuola elementare in quanto non si trovava una bambina di sei anni cha era stata accompagnata e regolarmente affidata alle insegnanti alle 8 del mattino.

I militari dell’Arma si precipitavano presso l’istituto scolastico per verificare la situazione.

Caso risolto in pochissimo tempo grazie alla prontezza della maestra che si accorgeva subito che la bimba non era entrata in classe attivando le ricerche.

In un attimo i Carabinieri erano sul posto. Ma l’intervento non serviva fortunatamente. La piccola era solo entrata nell’aula sbagliata. Sospiro di sollievo per i genitori che hanno ringraziato le istituzioni per come hanno immediatamente risposto alla richiesta di aiuto.

