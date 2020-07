Momenti di panico oggi pomeriggio a Tre Fontane. Una bambina di 4 anni, a bordo di un canotto gonfiabile, a causa di un improvvisa folata di vento, ha preso immediatamente la direzione del mare aperto.

Grazie al tempestivo intervento di un assistente ai bagnanti, Alessandro Mistretta, che si trovava in servizio presso il lido “La Loggia” è stato evitato il peggio. Il bagnino, infatti, accorgendosi dell’allontanamento del canottino si è precipitato nel soccorso della piccola a bordo del pattino di salvataggio. Momenti di gioia per la famiglia quanto la bimba è ritornata accompagnata dal giovane bagnino per il quale sono giunti i ringraziamenti dei numerosi bagnanti presenti.