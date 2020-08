Muove gli arti la bambina tunisina, S.M. (queste le iniziali), di quasi due anni che, qualche giorno fa, è caduta dal primo piano di una palazzina in via Fiera dell’Eremita a Campobello di Mazara. La bimba si trova ricoverata presso l’ospedale dei bambini “Giovanni Di Cristina” di Palermo. Le condizioni di salute della piccola sono, dunque, in miglioramento, nonostante sia ancora intubata.

La bimba, dopo la caduta accidentale dal balcone della casa che la famiglia ha in affitto, è stata trasportata all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano e poi trasferita, in elisoccorso, presso l’ospedale palermitano. Dalla risonanza magnetica effettuata sulla bimba, i danni encefalici sembrerebbero essere minimi.