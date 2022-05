ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Organismo Mondiale GBF – Global Boxing Federation, ha eletto a Vice Presidente il Prof. Biagio Vitrano, cittadino Castelvetranese, che ricopre già la carica di Segretario Generale della World Martial Kombat Federation, nelle ultime elezioni della GBF, svoltosi a Barcellona (Spagna). Biagio Vitrano si era candidato, coinvolto dai Presidenti di molte Nazioni, che gli riconoscono le qualità organizzative e gestionali, nonché i buoni rapporti che, da molti anni, intrattiene con diversi Governi. Dall’Argentina al Kuwait, dai Paesi Caraibici a quelli del Mediterraneo. La presenza di Vitrano è costante nella Direzione di Eventi Sportivi Internazionali che, al di là dello sport, muove la grande risorsa del Turismo. Ci sorge spontanea una domanda: Come è possibile gestire due organizzazioni internazionali, avendo Selinunte come residenza? “Sono abituato ad avere una valigia pronta” risponde Vitrano.

“Molto lavoro viene fatto, utilizzando i moderni mezzi dell’informatica. Le videoconferenze, da anni, sono la normalità. Ad ogni modo, spesso sono in viaggio, pur godendo del privilegio di vivere in un luogo meraviglioso come Selinunte. Inoltre, avere due aeroporti a 45 minuti da casa è, di certo, una comodità, non di poco conto.” Lasciamo il Prof. Vitrano con la promessa che, nel prossimo futuro, porterà in Sicilia uno dei grandi eventi mondiali sotto la sua direzione.

AUTORE. Redazione