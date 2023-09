L’ex vice sindaco Biagio Virzì, attuale consigliere comunale, dice addio al Movimento 5 Stelle. Lo ha fatto dopo che – scrive in una nota – invani tentativi per avviare una fase nuova dentro il movimento. Virzì avrebbe voluto recuperare la «perduta identità politica» del Movimento, ma non c’è riuscito e si arreso. Nella nota scrive che lascia «in punta di piedi» ma, in effetti, la lunga lettera alza polvere e fa rumore. E, tra le righe, Virzì parla che «si sarebbe dovuto passare da un leaderismo populista a un leaderismo democratico», criticando il M5S che, alla fine del discorso, non si è dedicato all’ascolto, alla tutela delle minoranze e una maggiore considerazione del consiglio comunale.