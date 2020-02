Il Comitato Genitori di Castelvetrano è lieto di invitare tutte le famiglie all’ Evento BENTORNATO CARNEVALE che si terrà DOMENICA 23 Febbraio, presso la sala “Nino Buscaino” sita in Piazza Escriva (saletta annessa alla Chiesa San Francesco da Paola), inizio alle ore 15:30 e si concluderà al sistema delle piazze alle ore 19:30.

Diversi i momenti di intrattenimento offerti, sempre finalizzati a coltivare le tradizioni, favorire il riciclo e divertire i bambini imparando.

Più nel dettaglio, il pomeriggio di festa sarà così organizzato: un primo momento (ore 15:00 – 16:30) sarà dedicato alla creazione, ad opera delle mamme e dei bambini stessi, di vestitini di carnevale colorati e allegri. Il tutto verrà realizzato con materiale di riciclo e sempre all’insegna del rispetto della natura e dell’educazione al riciclo.

Ne frattempo i lavori saranno accompagnati da proiezioni e racconti riguardanti le maschere tradizionali.

Alle 16:30, terminati i lavori di preparazione, partirà la sfilata che vedrà coinvolti oltre ai bambini dei laboratori (max 60), anche alcune scuole di ballo, le classi scolastiche organizzante in gruppi a tema, i suonatori di tamburi, mascotte disney e altre sorprese.

Il corteo allegro e colorato si dirigerà al Sistema Delle Piazze, ove, in uno spazio ben delimitato, si esibiranno le scuole di ballo che hanno aderito (maestre Antonella Romano e Sara Messina Denaro).

Sarà, inoltre, allestito uno spazio per la merenda dei bimbi dove saranno offerte le “chiacchere” preparate dalle mamme del comitato, dalle pasticcerie e dai panifici che hanno voluto offrire un momento dolce e da chiunque voglia condividere qualche leccornia.

La partecipazione ai laboratori, per motivi sicurezza, è a numero chiuso (max 60 bambini) ed è prevista una pre-vendita di 2 euro il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di qualcosa di utile per la comunità di Castelvetrano. A fine serata si procederà a un estrazione con in palio un tavolo pizza offerto da Snack pizza selinus e un giocattolo da Toys Villagge.

Per acquistare i ticket vi invitiamo a contattare le referenti del comitato anche tramite la pagina facebook “comitato genitori Castelvetrano” cui vi invitiamo ad aderire per essere informati su tutte le iniziative del comitato.