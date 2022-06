ASCOLTA L'ARTICOLO

Domani, dalle 17 alle 20, presso il centro commerciale “Belicittà” di contrada Strasatto a Castelvetrano si terrà “Beauty and engines”, la prima iniziativa pubblica degli allievi delle due prime classi del centro di formazione “Ted” di Castelvetrano. Gli allievi del percorso Benessere si esibiranno in creazioni di acconciatura e trucco e faranno delle dimostrazioni su massaggio viso e manicure. Gli alunni dell’indirizzo Meccatronico, invece, faranno delle dimostrazioni di diagnostica auto. Nell’occasione dell’iniziativa sarà possibile ammirare le auto da competizione per le cronoscalate che hanno partecipato alla recente competizione del Campionato italiano “Monterice”.

AUTORE. Redazione