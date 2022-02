ASCOLTA L'ARTICOLO

La campagna vaccinale procede ma negli hub della provincia si registra un calo nell’afflusso delle persone che devono sottoporsi alla somministrazione. All’hub allestito nell’ex concessionaria d’auto Mo-Car di contrada Magaggiari a Castelvetrano non ci sono più resse di persone davanti l’ingresso ma i numeri registrati negli ultimi 10 giorni sono molto incoraggianti: 2.118 sono i vaccini inoculati, alcuni dei quali sono stati anche somministrati in drive-in per le persone più fragili e con difficoltà a deambulare.

La posizione logistica dell’hub si è rivelata molto strategica: vicino l’uscita autostradale e facilmente raggiungibile anche per chi arriva da Mazara del Vallo o da Marsala. Gli ampi spazi per i parcheggi e i tempi ridotti d’attesa per ricevere il vaccino sono ulteriori elementi che molti cittadini hanno tenuto conto nella scelta della prenotazione. Intanto il centro vaccinale presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano è stato riconvertito come punto vacccinale pediatrico. Ma viene utilizzato anche per chi soffre di patologie.

AUTORE. Redazione