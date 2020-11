Che il loro giudizio fosse critico c’era da aspettarselo. Del resto nati e cresciuti nel M5S si sono ritrovati fuori con uno strascico di polemiche e di botte e risposta col Meetup. Dopo le nuove nomine degli assessori da parte del sindaco Enzo Alfano, i tre ex pentastellati Rossana Ditta, Giuseppa Coppola e Ignazio Maltese – oggi confluiti nel movimento “Bene Comune” – dicono la loro. Una riflessione che suona come dura critica verso un progetto politico innovativo «che non c’è più», dicono i tre consiglieri.

Eppure in quel progetto loro ci avevano creduto ma ora non lo condividono più: «Non potevamo immaginare quanto la nostra disponibilità ed impegno venissero calpestati, mortificati e traditi, insieme alle speranze dei cittadini». Per Ditta, Coppola e Maltese ci sono stati «facili proclami, senza alcun riscontro concreto».