Le classi dell’istituto tecnico per geometri “Vincenzo Accardi” di Campobello di Mazara, hanno organizzato una giornata di servizio volontario per la pulizia e la raccolta dei rifiuti nell’area verde che circonda l’istituto, coadiuvate dalle docenti referenti di educazione civica, le prof.sse Giunta Maria e Vincenza Leggio, nell’ambito del progetto di educazione civica. La giornata ecologica Ben-Essere a scuola, giorno 23 febbraio ha avuto lo scopo di incentivare la diffusione tra gli studenti e presso le loro famiglie, la diffusione di una mentalità favorevole alla raccolta differenziata, sottolineando l’importanza della collaborazione di tutti per una razionale gestione dei rifiuti. Sviluppare la consapevolezza dell’esistenza e della gravità del problema dei rifiuti e del loro smaltimento, con attenzione privilegiati materiali che possono essere recuperati, insegnare ai ragazzi l’importanza della raccolta differenziata e all’uso del del centro di raccolta..

AUTORE. Redazione