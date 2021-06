Vasto incendio a Marinella di Selinunte. Dopo quello della scorsa settimana, le fiamme tornano a lambire l’area di Via Punta Cantone, nelle immediate vicinanze con uno degli ingressi alla Riserva Orientata del Fiume Belice. Alimentate dal forte vento di oggi pomeriggio, le fiamme hanno già distrutto gran parte della macchia mediterranea in un belvedere tra i più suggestivi della borgata. Sul posto oltre alle unità di terra dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale è intervenuto anche un elicottero.