Continua la solidarietà a Castelvetrano e in un momento tanto difficile che speriamo possa finire presto, piccole e grandi aziende ma anche liberi cittadini si spendono per il prossimo, affinché nonostante distanti possiamo sentirci tutti più uniti. Per il Centro commerciale Belicittà questo momento difficile, è stato un modo per dimostrare la vicinanza alle persone più bisognose, l’azienda ha infatti deciso di “adottare” 10 famiglie donando una spesa alla settimana per ogni nucleo familiare. La donazione verrà fatta a partire dalla settimana in corso tramite la Caritas parrocchiale dell’unità pastorale Chiesa Madre e San Giovanni Battista,

L’iniziativa vuole alleviare un momento particolarmente difficile per alcuni. Ogni nostro piccolo gesto in un momento di tanto sconforto è un’ancora nella vita di qualcuno.