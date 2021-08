ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel 2021 ricorre il centesimo anno della fondazione della FIP e le società di basket di Mazara, Castelvetrano, Sciacca e Salemi hanno siglato un protocollo d’intesa al fine di realizzare, nei prossimi mesi, in aggiunta alle celebrazioni ufficiali promosse dalla federazione, una serie di iniziative sportive per promuovere lo sport della pallacanestro tra i giovani. Le restrizioni sociali e fisiche imposte dalla pandemia hanno messo veramente a dura prova soprattutto i giovani e, pertanto, nell’ottica di una graduale ripresa delle attività sportive, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari in vigore, ogni nostro sforzo sarà rivolto proprio a loro: i giovani.

Ma sarà l’occasione per promuovere e stimolare anche le Istituzioni Locali nell’esercitare il loro effettivo ruolo nello sviluppo della pratica e dell’impiantistica sportiva.

Il protocollo nei prossimi giorni sarà proposto alle altre realtà cestistiche del territorio.

ASD VIRTUS PALLACANESTRO MAZARA, ASD CFS BASKETLAND CASTELVETRANO, ASD BASKET SALEMI, ASD ICARO SCIACCA