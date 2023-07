ASCOLTA L'ARTICOLO

Ancora successi ai campionati italiani di danza sportiva di Rimini per le scuole di ballo di Castelvetrano. La coppia castelvetranese formata da Bartolomeo Ferracane (11 anni) e Asia Catalano (12) si sono classificati al primo posto ai campioni nella disciplina danze latino-americane, categoria junior I (12/13 anni), classe A, ottenendo il passaggio nella categoria massima classe As. I due allievi sono stati preparati dalla scuola di ballo “Soul Dancing”, seguita da Giovanni Cusumano e Rosy Bonomo. «È stato un impegno non facile – raccontano i maestri Cusumano e Bonomo – con i nostri piccoli abbiamo costruito questo percorso soffrendo, piangendo, sacrificandoci, fino a coronare questo grande sogno».

