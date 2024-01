Importante traguardo per la coppia di ballo composta da Bartolomeo Ferracane e Asia Catalano. I due giovani ballerini castelvetranesi hanno partecipato alla finale dei Campionati Italiani Assoluti di danza sportiva che si è svolta a Riccione lo scorso weekend, gareggiando nella disciplina “danze latine” e nella categoria 14/15 . Grazie al posizionamento ottenuto in campionato, entreranno di diritto alla Cerimonia di Premiazione Campioni che si terrà a Roma presso il salone d’Onore del CONI e, contestualmente, nel team della Nazionale Italiana che prevedeva l’accesso solamente alle prime 6 coppie classificate in finale.

I due allievi sono stati preparati dalla scuola di ballo “Soul Dancing” di Castelvetrano, seguita dai maestri Giovanni Cusumano e Rosy Bonomo. «La finale era difficilissima e anche se Bartolomeo e Asia erano i più piccoli in gara come età, sono stati impeccabili nella performance, conquistando i giudici – racconta il maestro Cusumano. «Adesso che su di loro si sono accesi i riflettori come atleti di interesse Nazionale, non ci rimane che continuare a lavorare sodo con la dedizione e l’impegno di sempre sperando in una prossima convocazione a livello europeo o perfino mondiale» – conclude.

AUTORE. Redazione