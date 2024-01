Un barchino di legno di colore celeste e all’interno i resti di una traversata di migranti. È stato trovato spiaggiato sull’arenile di Triscina stamattina, all’altezza della via 143. Il forte vento che da alcuni giorni soffia nel Mediterraneo e il mare agitato non sono certo le condizioni ideali per una traversata, quindi potrebbe escludersi che si tratti di uno sbarco coi migranti che si sono poi dati alla fuga. È molto più credibile che il barchino sia stato abbandonato giorni addietro in altre zone della costa siciliana e ora trascinato dalle correnti sino a Triscina. All’interno del barchino si trovano bottiglie d’acqua vuote, vestiti, scarpe e sacchetti. Tutto ciò che lascia presumere che a bordo ci siano stati migranti per una traversata.

AUTORE. Redazione