«Non è la prima volta che si verificano questi disagi in questo quartiere – spiega Russo – già nei mesi scorsi, tra maggio e luglio, a causa di lavori alle cabine elettriche ho dovuto tenere abbassata la saracinesca per 5 giorni. Adesso arriva il primo temporale stagionale e si è interrotto di colpo il servizio, senza nemmeno conoscere le tempistiche per il ripristino». «I danni sono ingenti poiché, oltre all’intera giornata lavorativa, ho perso anche della merce che adesso non può più essere venduta», ha detto Russo.