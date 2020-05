Dopo il via libera da parte del Governo Nazionale che lascia maggiore spazio di manovra alle singole regioni in base alla situazione epidemologica interna, arriva anche la conferma che il Presidente della Regione, Nello Musumeci, è pronto per l’anticipo delle attività già dal 18 Maggio. Seppur si attenderà ancora qualche giorno per arrivare ad un documento che attesti la decisione e le disposizioni secondo cui le attività potranno riaprire, la decisione è stata presa e prevede la riapertura delle attività quali bar, ristoranti e centri per la cura della persona.

Attualmente si attende che si concluda il monitoraggio del Ministro Speranza e una valutazione del comitato scientifico, ma l’aspettativa è che tra l’11 e il 14 Maggio si riusciranno a fornire le linee guida precise.

In Sicilia, dunque, i parrucchieri, i centri estetici, potrebbero riaprire con 2 settimane di anticipo rispetto alle altre regioni d’Italia e bar e ristoranti potrebbero ritornare a “pieno regime” e dunque non limitarsi soltanto alla vendita “take away”. Questo perché la situazione dei contagi sull’Isola appare incoraggiante e pertanto non vi è la necessità di allungare ulteriormente i tempi di apertura di queste attività che già da tempo lamentano un collasso economico.

Appare chiaro però che le riaperture avverranno sempre secondo le ferree disposizioni di sicurezza e su questo, il Governatore Musumeci dichiara che: «Bisogna sempre tenere un occhio sul dato epidemiologico. Non vorrei che ci fosse qualcuno che passa dalla paura che ha spinto a rispettare i divieti a una immotivata tranquillità che si traduce in eccesso di libertà. »