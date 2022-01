ASCOLTA L'ARTICOLO

C’è tempo fino alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022 per presentare la domanda di partecipazione al Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30.

A Castelvetrano, è possibile partecipare al Bando svolgendo attività di volontariato presso la cooperativa l’Albero della Vita specificando il nome del progetto “Giorni sereni 2021”. Nello specifico si tratta di una comunità alloggio per anziani con sede a Castelvetrano via Ungaretti n 1. Gli interessati possono presentare domanda sulla pagina https://domandaonline.serviziocivile.it/

AUTORE. Redazione