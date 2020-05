Già dallo scorso mese di Marzo, era stata resa nota la notizia dell’approvazione di un investimento da 70 milioni di euro che riguardava il progetto di “Agenda Urbana” da parte del Governo Musumeci; tra i comuni interessati, vi è anche Castelvetrano. – (ne avevamo parlato qui)

Stamani, sul Giornale di Sicilia, oltre alla notizia che il bando per accedere al fondo è già in pubblicazione, sono emerse delle novità a riguardo i settori destinatari e le relative somme indirizzate ad essi:

• 2,8 milioni di euro saranno disposti per “L’Agenda Digitale”, cioè la digitalizzazione e l’innovazione della Pubblica Amministrazione.

• 40 milioni di euro saranno disposti per tutti quei progetti che hanno l’obbiettivo della riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione pubblica e degli edifici con la produzione e l’utilizzo di energie rinnovabili, per il potenziamento dei mezzi pubblici e lo sviluppo dei sistemi di mobilità sostenibile nel trasporto locale;

• 8,2 milioni di euro serviranno per la tutela dell’ambiente e del territorio atto a contrastare i disagi creati dai dissesti idrologici e l’erosione delle coste.

• 18 milioni di euro potranno essere impiegati per la realizzazione o il potenziamento di strutture per l’infanzia, per minori o anziani e alloggi per far fronte all’emergenza abitativa.

«Un altro territorio siciliano potrà beneficiare di importanti risorse che abbiamo voluto indirizzare a servizi essenziali allo sviluppo delle comunità locali . L’attenzione alla modernizzazione della Pubblica amministrazione con la digitalizzazione di archivi e reti, lo sviluppo di una mobilità sostenibile a basso impatto ambientale e il sostegno alle fasce sociali più deboli sono priorità individuate già nel nostro programma di governo alle quali stiamo dando risposte concrete. » – ha dichiarato il Governatore Nello Musumeci.