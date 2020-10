Il G.A.L. Valle del Belìce organizza per venerdì 16 ottobre alle ore 17.00 un VIDEOINCONTRO SUL BANDO OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Azione 2 – Sostegno alla realizzazione di ricettività diffusa

PER PARTECIPARE: è necessario inviare una email a segreteria@galvalledelbelice.it, entro il 15 ottobre, con oggetto: partecipazione videoincontro bando operazione 6.4c indicando nel testo nome e cognome, email e telefono. Solamente gli iscritti riceveranno il link per accedere all’incontro. info. galvalledelbelice.it