Una bandiera per la pace sulla facciata della parrocchia San Francesco da Paola di Castelvetrano. Ad affiggerla sono stati i ragazzi del gruppo “Zohar” della parrocchia che, insieme al parroco don Giacomo Putaggio, sono stati spinti dall’immensa tristezza nell’apprendere le tragiche vicende che stanno avendo luogo in Ucraina e così hanno appeso la bandiera. «Abbiamo scelto con cura questo simbolo perché come il nostro messaggio questo simbolo è: unico, inconfondibile, forte ed universale. Per noi tutti la pace va oltre ogni schieramento politico e ideologico», spiega Daniel La Porta, uno dei ragazzi del gruppo.

Ancora i ragazzi: «Speriamo in una pace unica e universale per gli ucraini che soffrono sotto gli attacchi, per i giovani Russi costretti a vivere gli orrori della guerra, per i bambini che stanno vivendo la loro infanzia nel terrore, per le famiglie di tutti i soldati al fronte che sperano nel ritorno dei propri cari, per i profughi costretti a lasciare le loro case». I ragazzi sperano nella cessazione di tutti i conflitti del mondo e nella cessazione di ogni violenza affinché mai più nessuno debba soffrire e morire inutilmente.

AUTORE. Redazione