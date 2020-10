Un bambino ricoverato presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano è risultato positivo al tampone Covid-19. Il bambino, 10 anni di Castelvetrano, alunno di quinta elementare, sarebbe arrivato ieri al pronto soccorso dell’ospedale accusando tosse, febbre e sintomi di bronchite.

L’esito del tampone rapido di pre-ricovero, effettuato all’interno della macchina in zona d’emergenza, dove il bambino si trovava col genitore, era risultato negativo. Sempre il personale del pronto soccorso (in fase di pre triage) ha effettuato sul bambino il tampone molecolare e il risultato è risultato, invece, positivo. Il bambino era l’unico ricoverato presso il reparto. Già stamattina è stato disposto il trasferimento del bambino presso l’ospedale dei bambini “Giovanni Di Cristina” di Palermo, dove è allestito il reparto Covid-19 per bambini.