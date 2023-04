ASCOLTA L'ARTICOLO

La comunità della parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano è rimasta legata alla figura di don Baldassare Meli, il parroco ex salesiano che ha guidato la comunità sino alla sua morte, avvenuta il 27 giugno 2020. Ieri, martedì Santo, è coinciso col 52° anniversario di sacerdozio del parroco scomparso e la comunità ha vissuto un’intesa giornata di iniziativa. Di mattina sono stati accolti in parrocchia i bambini della scuola materna dell’istituto “Capuana-Pardo” che, durante il periodo di Quaresima, hanno rinunciato a un piccolo dolce per donarlo ai bambini meno fortunati. Nel pomeriggio i gruppi d’animazione parrocchiale hanno fatto visita agli anziani ospiti della casa di riposo “Villa Catalanotto”, dove padre Elkin Baron ha celebrato la santa messa. «Abbiamo trascorso questa giornata con l’importanza che don Meli gli avrebbe dato e, cioè, accogliendo i bambini e facendo compagnia alle persone sole», hanno commentato gli operatori pastorali.

