Il Comitato Genitori Castelvetrano, nella giornata internazionale del NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, ha deciso di accogliere la proposta presentata da una mamma, rappresentante di classe (V B plesso Verga), per dare un valore educativo a questa giornata. La Signora Antonella Sugamele ha proposto di far indossare ad ogni bambino il fiocco rosso simbolo della campagna ovvero disegnare un cuore rosso sulla manina. Il Comitato ha subito sposato l’idea, condividendola con un post sulla pagina facebook del comitato (vi invitiamo a mettere MI PIACE alla pagina per seguire le iniziative ) https://www.facebook.com/Comitato-Genitori-Castelvetrano-350883955820150 e sui social tramite whats up.

Stamattina con molta gioia e soddisfazione abbiamo visto nelle varie scuole primarie cuori e fiocchi rossi un momento educativo per gli uomini e le donne di domani.

Ringraziamo le dirigenti, il personale scolastico e le docenti che hanno condiviso subito l’idea.

Il comitato è aperto a idee e a genitori che come noi , come Antonella che ringraziamo, vogliono fare qualcosa per i piccoli castelvetranesi di domani.

Informiamo con l’occasione anche dell’apertura di un canale yuotube ove il Comitato caricherà video, tutorial e tanto altro, anche in vista delle festività natalizie, a cui invitiamo a iscrivervi basta cercare : Comitato Genitori Castelvetrano

Inoltre invitiamo tutti i genitori che lo vorranno a iscriversi al comitato per informazioni potete contattare il comitato per email: comitatogenitori.castelvetrano@gmail.com tramite i social o direttamente attraverso le referenti nelle varie scuole.