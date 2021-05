“ADOTTA UN’AIUOLA” – L’INIZIATIVA DEI BAMBINI DELLA “LOMBARDO – RADICE”

L’I.C. “L.Radice – Pappalardo”, guidato dalla sua Dirigente, professoressa Maria Rosa Barone, è da sempre stato in prima linea per quanto riguarda la promozione o la partecipazione ad attività e progetti proiettati al rispetto della natura e alla valorizzazione dell’ambiente. A questo proposito, è stata realizzata un’iniziativa che ha visto coinvolti gli alunni della scuola primaria “Lombardo Radice”. I piccoli, guidati dagli insegnanti, hanno adottato delle aiuole nei pressi dell’Istituto scolastico con l’obiettivo di abbellire e rendere più accogliente lo spazio circostante. Infatti, l’adozione delle aiuole ha sicuramente portato un tocco di colore e ridato vita a un piccolo giardinetto, frequentato da molti bambini, soprattutto al mattino, nell’attesa del suono della campanella. La speranza dei piccoli giardinieri è stata quella, attraverso il loro semplice gesto, di sensibilizzare gli adulti verso l’amore e il rispetto per la propria città, affinché la loro iniziativa possa essere imitata da altri cittadini di Castelvetrano.

Ancora una volta i bambini insegnano.