Un Vigile del Fuoco di Castelvetrano ha recuperato il corpo senza vita di una bambina di 8 anni annegata a Revine Lago della provincia di Treviso in Veneto. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio mentre Giacomo Chiaramonte si trovava fuori dal servizio, in momento di relax con la moglie. Da vigile del fuoco ha avuto a che fare con situazione molto delicate e nonostante i numerosi incidenti mortali per i quali è intervenuto in servizio, l’esperienza di ieri sarà quella più difficile da dimenticare.

Intorno alle 16:00 la bambina di orini ucraine è scomparsa all’interno delle acque lacustri, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. La piccola, rifugiata in Italia insieme alla madre dopo l’inizio delle ostilità in Ucraina, era ospite del Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto e faceva parte di un gruppo parrocchiale che si trovava in escursione sul lago.

Chiaramonte che lavora da circa 6 anni al comando VVF di Venezia è stato tra i primi a prestare soccorso “Stavo passeggiando con mia cognata lungo la riva – ha raccontato – quando una coppia mi ha fatto capire che qualcosa stava accadendo sott’acqua. A quel punto mi sono tuffato, ancora vestito, e ho recuperato la bambina dispersa che si stava cercando da quasi un’ora”.

