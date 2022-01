ASCOLTA L'ARTICOLO

È Baldo Stallone il nuovo segretario del Partito Democratico a Campobello di Mazara. A eleggerlo è stata l’assemblea del circolo che si è riunita su piattaforma web. Stallone prende il posto di Michele Beltrallo che era facente funzione di Segretario del circolo. Insieme a Stallone è stato eletto anche il nuovo direttivo. Sono stati riconfermati Gaspare Accardi, Anna Maria Daidone, Nicola Mangiaracina e Giuseppe Parrinello. I nuovi componenti che entrano nel direttivo sono invece: Vincenzo Accardo, Maurizio Agola, Gaia Barbera, Gaspare Crifasi, Giuseppe Ditta, Caterina Giorgi, Sonia Leone, e Francesco Zito. «Una delle priorità del suo mandato sarà quella del passaggio generazionale ad una nuova classe dirigente» ha detto Stallone.

All’assemblea online hanno partecipato il Segretario provinciale del partito Domenico Venuti e Valentina Villabuona, Presidente del Pd in provincia. «Da una parte c’è l’esigenza di tornare a dialogare con tutta la cittadinanza che si riconosce nei valori e in un’idea di centrosinistra e dall’altra, invece, quella di tornare a parlare dei temi principali per lo sviluppo delle frazioni e dell’agricoltura, il lavoro come condizione necessaria per mantenere la popolazione sul territorio». Il Pd è presente all’interno dell’attuale Amministrazione comunale con l’assessore Stefano Tramonte ma dal partito chiariscono: «Attraverso varie azioni, si dovrà mettere in atto un’attività di vigilanza propositiva verso l’Amministrazione».

AUTORE. Redazione