In data 2 Agosto, presso i giardini di Baglio Trinità, è stato celebrato il tradizionale passaggio della campana del Rotaract Club Castelvetrano Valle del Belice a.s. 2020/2021, durante il quale Francesco Lisciandra, presidente del Club a.s 2019/2020 ha passato il testimone a Baldassare Murania, neoeletto alla carica presidenziale.

Il nuovo direttivo è composto da :

a) Francesco Battaglia e Valentina La Rocca, in qualità di vicepresidente;

b) Anna Lucentini e Alessandro Murania, in qualità di segretari;

c) Carlo Confalonieri e Gianluca Mognarelli, come tesorieri,

d) Sabrina Lo Sciuto e Manuela Accardo, come prefetti,

e) Paola Messina, Simona Messina, Martina Di Como e Teresa Lucentini, nelle vesti di consiglieri.

A suddetto gruppo si aggiungono le commissioni, formate da :

a) Rossana Battaglia, presidente commissione azione interna,

b) Valentina Lo Sciuto, presidente commissione Handicamp,

c) Marzia Di Como, presidente commissione per la tutela di minori, famiglie e comunità a rischio,

d) Piero Piazza, presidente commissione sport.

Il motto scelto dal Presidente per questo anno sociale è una citazione del filosofo Nietzsche, che recita come segue:” Chi ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come”. Il logo raffigura il famoso “fuso della vecchia” di Selinunte, unica colonna rimasta in piedi di un tempio del nostro Parco Archeologico. Sia il motto che il logo, come spiegato dal Presidente Murania, sono simboli di resilienza, di resistenza alle avversità e ai periodi difficili della vita, come quello che in cui viviamo oggi. In un contesto socio-culturale-economico afflitto dalla pandemia COVID-19, il RAC di Castelvetrano si prefigge lo scopo di non rinunciare al proprio impegno a favore del prossimo e si impone, come obbligo morale, di continuare a portare avanti gli ideali che lo caratterizzano, quali l’abnegazione, il servizio, la vicinanza a chi soffre o si trova in difficoltà, la voglia di fare squadra e di divertirsi insieme. Secondo quanto detto dal Presidente, il Club deve essere, innanzitutto, un gruppo di amici, che si ritrova per il piacere di stare insieme e di fare con gioia del bene a favore dell’intera comunità. Un ringraziamento particolare è stato fatto al Past President, Francesco Lisciandra, e al suo direttivo per il lavoro svolto e gli ottimo obiettivi raggiunti durante l’a.s. 2019/2020, nonostante le tante difficoltà incontrate in questo periodo.

Tra gli ospiti presenti in sala, ricordiamo Giorgia Cicero, Rappresentante Distrettuale a.s. 2020/2021, del Distretto RAC Sicilia-Malta 2110, con alcuni membri dell’Esecutivo Distrettuale a.s. 2020/2021, Anna Maria Raineri, Presidente Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice a.s. 2020/2021, accompagnata di diversi rappresentanti del suo Club, Alice Mognarelli, Presidente Interact Club Castelvetrano Valle del Belice a.s. 2020/2021 e soci del Club, Mattia Branciforti, presidente commissione Rotary per il Rotaract Distrettuale. Entrano a far parte della famiglia RAC, Alfredo Accardo, come socio, e Samuele D’Anna, in qualità di Socio Amico. Erano, inoltre, presenti, Marco Martinico, Delegato della Zona Draepanum a.s. 2020/2021, i rappresentanti dei RAC Club di Marsala, Trapani, Trapani-Erice, Palermo Parco delle Madonie, Palermo Monte Pellegrino, Palermo Monreale, Salemi, Palermo Mediterranea, Palermo Sud e Caltanissetta.

Si ringraziano tutti i gentili ospiti per la partecipazione e si augura un anno sociale ricco di soddisfazioni al Rotaract Club di Castelvetrano e ai suoi soci.

Addetto stampa del Rotaract Club Castelvetrano Valle del Belice

Consigliere

Paola Messina