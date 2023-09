ASCOLTA L'ARTICOLO

Azienda leader nei trasporti in Sicilia cerca autista con patente C e in possesso di CQC. Si richiede serietà, il diploma è gradito. La sede dell’azienda è nella Valle del Belice e l’annuncio è urgente. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91. Gli interessati possono compilare il seguente form per inviare il Curriculum Vitae all’azienda.

