Essepiauto, Concessionaria e Officina Autorizzata Volkswagen, Audi, Renault, Dacia e Nissan per la Provincia di Trapani, ha deciso di aumentare tutte le buste paga di dicembre con un bonus per far fronte al “caro vita” che nel 2022 ha penalizzato le famiglie italiane, comprese quelle della squadra dell’azienda con sede a Trapani e Mazara del Vallo.

«In tal modo – spiegano Aurelio, Paolo e Serena Tedesco, titolari di Essepiauto – vogliamo fare un gesto concreto a sostegno dei nostri lavoratori per affrontare le maggiori spese di questo periodo. Siamo convinti che il principio di sostenibilità non riguardi solo il rispetto dell’ambiente nel quale viviamo, ma debba essere applicato alla qualità della vita nel suo complesso. Ci siamo accorti della crescente preoccupazione dei nostri dipendenti per gli aumentati costi di energia, gas e altri beni di prima necessità e abbiamo deciso di dare un piccolo contributo a ognuno di loro per le Festività». Un’azione di valore, che sottolinea quanto sia importante riconoscere che i lavoratori sono risorse fondamentali in azienda e non costi da ridurre per quanto più si possa fare.

«Come azienda che opera da sempre nell’economia reale, che non ha mai perso il suo legame con il territorio e la fiducia nelle risorse umane – continua Paolo Tedesco – facciamo molta attenzione al clima che ci circonda e alla soddisfazione della nostra Squadra. Le famiglie sono messe a dura prova e riteniamo nostro compito tutelare la serenità finanziaria dei nostri collaboratori. Crediamo che il ruolo sociale della nostra azienda passi anche da piccoli gesti come questo».

Il bonus ai dipendenti di Essepiauto arriva a conclusione di un anno memorabile per l’azienda, nata nel 1992 come piccola impresa di famiglia e che quest’anno ha celebrato i suoi trent’anni di attività e successi.

AUTORE. Redazione