Industria di Castelvetrano con oltre 26 anni di attività cerca una figura professionale da integrare nel proprio organico. Sono aperti i colloqui per personale con qualifica di segreteria avanzata, coordinamento logistico, front office ed assistenza amministrativa. Gradita esperienza, così come conoscenza e padronanza dei sistemi informatici. Si richiede disponibilità a relazionarsi con il cliente in maniera attenta, empatica e proattiva, comprenderne le esigenze, esplicite ed implicite, valorizzandole e trasformandole in opportunità. Stabilire e gestire relazioni costruttive con diversi clienti, orientandone le richieste. Titolo preferenziale sarà la conoscenza di lingue straniere.

CLICCA QUI per inviare il curriculum vitae

Destinatario: la******************@gm***.com

Oggetto: Offerta Lavoro Industria Castelvetrano

AUTORE. Redazione