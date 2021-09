ASCOLTA L'ARTICOLO

Il distretto socio-sanitario D54 (Castelvetrano è Comune capofila) ha pubblicato un AVVISO con il quale SI INVITANO i rappresentanti del Terzo Settore, delle Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, degli Organismi della formazione professionale, degli Enti e delle Associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali, A PRESENTARE la propria istanza di adesione alla Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale. Una iniziativa che concorre ad individuare i bisogni del territorio e le risorse/azioni attivabili a livello locale per la progettazione dei percorsi d’inclusione sociale, garantendo il coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali capaci di proporre idee e soluzioni

