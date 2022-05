ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano avvisa i residenti di Via Campobello e di Via Sapegno che a partire dalle ore 22:00 di oggi 23 maggio 2022 e fino alle ore 24:00 del 24 maggio sarà interrotta l’erogazione idrica nelle vie indicate in oggetto per interventi urgenti alla condotta principale di mandata. Salvo imprevisti l’erogazione sarà nuovamente garantita dopo le ore 24,00 del 24 maggio in caso contrario sarà pubblicato nuovo avviso. Seguirà avviso di ripristino dell’erogazione.

