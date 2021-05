La città di Castelvetrano si prepara al nuovo calendario di raccolta differenziata “porta a porta” che dal 1° giugno entrerà in vigore su tutto il territorio, frazioni comprese. Atto propedeutico per l’avvio del nuovo sistema di raccolta è stata la distribuzione dei nuovi kit che la Sager ha avviato presso i locali comunali della Protezione Civile, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Niente assembramenti, dunque e prenotazione online per il ritiro. Il kit gratuito comprende: 3 mastelli (per indifferenziato, carta/cartone e vetro/alluminio), un sottolavello areato e un contenitore per l’esposizione dell’organico, 156 sacchetti per la frazione umida e 52 sacchetti per la plastica.

«I cittadini hanno risposto in maniera ottimale nel ritirare il kit gratuito – spiega l’assessore Manuela Cappadonna, con delega alla Polizia Municipale – ora è il tempo dell’impegno affinché la raccolta differenziata venga fatta in maniera puntuale. Non sono più tollerabili abbandoni indiscriminati di rifiuti, visto che viene garantito un servizio di ritiro “porta a porta”». L’assessore Cappadonna annuncia tolleranza zero con l’intervento di telecamere-trappola e controlli su tutto il territorio.

Per avere informazioni sul servizio o per prenotare il ritiro a domicilio di ingombranti e verde-ramaglie

Numero 800126795 – Dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 17.00, il sabato tra le 9.00 e le 13.00

Per chi non l’avesse ancora fatto, ecco il link di prenotazione: https://sager.k-pas.it

Per ulteriori info: https://castelvetrano.sager.it/