Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di artifici pirotecnici, anche quest’anno la Polizia di Stato ha svolto, durante le festività, specifiche attività di controllo su tutto il territorio provinciale. In tale contesto, nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trapani, hanno sottoposto a sequestro circa 20 kg. di materiale esplodente, tratto in arresto il possessore S.F., noto pregiudicato trapanese, nonché denunciato a piede libero il suo complice R.A., entrambi responsabili di aver violato la normativa riguardante la detenzione di materiale pirotecnico.

A seguito di prolungata attività di indagine, i poliziotti riuscivano ad individuare un appartamento ubicato presso un rione popolare di Contrada Milo, all’interno del quale erano detenuti artifizi pirotecnici e petardi di grosso calibro, molti dei quali di fabbricazione artigianale e privi di marchiatura CE.

Considerata la pericolosità per la sicurezza pubblica del materiale rinvenuto, si faceva intervenire personale del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato che, giunto sul posto, ne attestava il grave potenziale e l’elevato rischio, considerato che la sola polvere da sparo contenuta nei vari ordigni sarebbe stata sufficiente a fare saltare in aria l’intero stabile dove il soggetto aveva occultato i

materiali esplodenti. A conclusione dell’attività il materiale sequestrato è stato trasportato in luogo sicuro.

