L’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) Provinciale di Trapani ODV, in occasione del 45^ anniversario della propria attività associativa indice un Concorso per gli studenti delle scuole della provincia, con l’intento di diffondere la cultura della donazione del sangue ed emocomponenti. L’obiettivo è quello di far riflettere gli studenti, le famiglie e i docenti sull’importanza dell’informazione, la comunicazione sociale, l’educazione sanitaria, la formazione sulla promozione del dono del sangue e emo-componenti per promuovere un’azione di sensibilizzazione finalizzata alla diffusione della pratica della donazione. Il Concorso è organizzato secondo quanto disposto dall’art.6, del D.P.R.430 del 26 ottobre 2001, sicché i premi offerti saranno considerati a tutti gli effetti corrispettivo di prestazione d’opera e riconoscimento del merito nell’interesse della collettività.

REGOLE PARTECIPAZIONE

Le norme che regolano la partecipazione al Concorso sono le seguenti:

⮚ Al concorso possono partecipare alunni della Scuola Primaria, Scuole Secondarie di Primo Grado e Scuole Secondarie di Secondo Grado;

⮚ Il Concorso è di tipo creativo e non ha alcuna finalità commerciale.

⮚ Gli interessati dovranno realizzare un elaborato letterario, grafico o multimediale (disegni, poesie, cartelloni, poster, video clip, cortometraggio ecc…):

TEMI OGGETTO DEL CONCORSO

∙ Per la Scuola Primaria:

I concorrenti sono chiamati a realizzare un disegno sul tema:

“Donare il sangue, un gesto di Amore”.

∙ Per la Scuola Secondaria di I Grado:

I concorrenti sono chiamati a ideare e realizzare un’opera grafica-letteraria, anche multimediale che dovrà essere inedita, in formato locandina, poster o spot pubblicitario sul tema:

“Rosso sangue, Giallo plasma… i colori della solidarietà avisina”;

∙ Per la Scuola Secondaria di II Grado:

I concorrenti sono chiamati a ideare e realizzare un poster, o cortometraggio, o video clip di promozione sociale o un’app sul tema:

“Il Volontariato avisino… un impegno concreto per un mondo più sano”. ∙ s

⮚ Ogni istituzione scolastica potrà partecipare per una sola sezione, quindi sarà cura della scuola selezionare gli elaborati degli alunni che parteciperanno al concorso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli elaborati dei partecipanti al concorso (alunno singolo o in team) dovranno pervenire entro e non oltre il 10/03/2023 tramite email a avisprovincialetrapani1@gmail.com a cui sarà rilasciata regolare ricevuta di ricezione, avente per oggetto “Elaborato per concorso scuole a.s.2022/2023 – sezione (Primaria / sec. I grado / sec. II grado)” con nota di trasmissione a firma del dirigente scolastico, allegando anche il consenso al trattamento dati personali e liberatoria diritti d’autore, datata e firmata dai genitori degli alunni partecipanti.

Per gli elaborati cartacei, dovranno essere scannerizzati in alta risoluzione a colori e trasmessi secondo la procedura su menzionata. Gli originali saranno richiesti in fase di premiazione.

Per pianificare e organizzare la manifestazione finale di premiazione, che sarà alla presenza delle autorità civili, religiose e associative ai vari livelli, pressappoco nel periodo Aprile/Maggio 2023, si chiede la compilazione della scheda di pre adesione delle scuole al concorso al seguente link https://forms.gle/SNwtYEviPo7i3kK86 entro e non oltre il 10/12/2022.

INFORMAZIONI

Per chiarimenti circa le modalità di partecipazione si possono contattare i referenti: Vice Presidente Saverio Spina cell. 3313662733,

Consigliere delegato area scuola Salvatore Corrao cell. 3491348675

Consigliere delegato area scuola Salvatore Bonanno cell. 3498830311

Consigliere delegato area comunicazione Antonino Bonino cell. 3932594802 oppure inviare una mail a: trapani.provinciale@avis.it

PREMIAZIONE

Tutti i lavori pervenuti saranno sottoposti, per l’esame di merito, al giudizio di una Giuria appositamente nominata con rappresentanti dell’Avis Provinciale Trapani e USR Sicilia Ambito di Trapani.

Nel determinare il giudizio di merito sui lavori pervenuti, la Giuria terrà conto dell’armonia col tema dato, dell’originalità creativa e della forza incisiva del messaggio.

La Giuria individuerà tre elaborati meritevoli per ogni sezione (PRIMARIA – SEC. I° GRADO – SEC. II° GRADO), e assegnerà agli alunni (singolo o in team):

1° Posto 1 buono di 400 euro per acquisto materiale scolastico;

2° Posto 1 buono di 300 euro per acquisto materiale scolastico

3° Posto 1 buono di 200 euro per acquisto materiale scolastico.

Per le SCUOLE di appartenenza degli alunni classificati al primo posto sarà offerta dall’Avis Provinciale Trapani la possibilità di partecipazione ad un corso BLSD adulto pediatrico (Basic Life Support con ausilio defibrillatore semi automatico) per un totale di 15 dipendenti (ATA o Docenti) per ciascuna scuola vincitrice, a cura della squadra istruttori Avis, con rilascio della relativa certificazione valevole su tutto il territorio nazionale di “Operatore BLSD”.

I lavori consegnati non potranno essere restituiti e verranno utilizzati per le finalità di promozione sociale del messaggio avisino. (calendari, cartoline, post sulla pagina facebook Avis prov. Trapani o sul sito web dell’associazione), previa autorizzazione e liberatoria dei genitori dei diretti interessati. Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inoppugnabili. Non è ammesso pertanto alcun tipo di ricorso. I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del Regolamento Europeo Privacy 679/2016; I concorrenti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole che regolano il concorso. Per informazioni sulle Attività di Avis ed informazioni indicative sul tema del concorso si possono consultare i siti www.avisprovincialetrapani.it, www.avis.it oppure contattare la sede avis comunale più vicina.

