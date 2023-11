L’iter progettuale per la realizzazione dell’autostrada che dovrebbe unire Castelvetrano con Gela va avanti. Le ipotesi progettuali relative alla realizzazione delle opere dallo svincolo A29 di Castelvetrano a Sciacca ovest, saranno presentate domani mattina alle ore 11 presso l’assessorato regionale alle infrastrutture a Palermo. Anas Spa, come ente proponente, in fase di analisi delle ipotesi progettuali delle opere sta svolgendo incontri previsti nella procedura del dibattito pubblico. A Castelvetrano l’incontro si terrà mercoledì 15 novembre, dalle 17,30, presso il Convento dei minimi, in piazza Escrivà, 37. A seguire le alternative progettuali:

