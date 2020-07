Sarà effettuata l’autopsia sul corpo della ragazza di origini tunisine, S.N. di 29 anni, deceduta stamattina presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, mentre si trovava, dopo aver partorito una bambina (che sta bene). A richiedere l’esame autoptico è stata la stessa Direzione sanitaria dell’ospedale che ha avviato un’indagine interna. La Direzione del nosocomio si è messa già in contatto con l’Istituto di medicina legale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause che hanno determinato la morte della giovane: dopo il parto – avvenuto all’una di notte circa – la ragazza era stata trasferita in reparto per la degenza. Stamattina, alle prima luci dell’alba, quando l’infermiere è andata in stanza, ha trovato la signora morta nel letto. Intanto in ospedale è arrivato il marito della signora.