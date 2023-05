ASCOLTA L'ARTICOLO

Tappa a Castelvetrano per la 32ª edizione del Giro di Sicilia delle auto storiche, manifestazione associato alla storica Targa Florio. La carovana è partita in notturna dalla suggestiva piazza Politeama di Palermo lo scorso 10 maggio. Dopo le soste a Cefalù, Catania e Agrigento, sabato 13 maggio dalle ore 13,00 è prevista una sosta nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano. Un’occasione rara per la città. Tra i 187 equipaggi provenienti da tutto il mondo, Italia, Olanda, Francia, Belgio, Usa, Argentina, Giappone, partecipa alla competizione storia anche un equipaggio castelvetranese su una lancia Fulvia Rally 1,3 HF, Ignazio e Claudio Portoghese, nonno e nipote con la stessa passione per le auto d’epoca.

Prima di raggiungere il Parco Archeologico di Selinunte dove saranno accolti dal direttore, Felice Crescente, a tutti i partecipanti sarà offerto un paniere di prodotti locali: Busiate di Tumminia offerte dalla ditta Molini del Ponte, olio offerto dalle ditte Lombardo, Centonze, Bontagri, Torrente, sorelle Turnaturi, Di Prima

AUTORE. Redazione