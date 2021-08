Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla strada provinciale 81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. Per cause in corso di accertamento, una donna ha perso il controllo del proprio mezzo, una Seat Leon bianca, terminando la corsa in modo pericoloso su di un fianco della vettura. Il sinistro che è avvenuto nelle immediate vicinanze della borgata non ha visto coinvolto altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed una squadra dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano. Le condizioni della donna non desterebbero particolari preoccupazioni.