ASCOLTA L'ARTICOLO

Un’auto si è cappottata in pieno centro a Castelvetrano. L’incidente è avvenuto in via Mannone nei pressi dell’incrocio con la Via Ugudulena. Il conducente della vettura, una Fiat 500, avrebbe prima urtato con un’auto parcheggiata per poi terminare la corsa ribaltandosi sul marciapiede. Non destano particolari preoccupazioni le condizioni del giovane che si trovava alla guida del mezzo. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

AUTORE. Redazione