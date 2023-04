ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è sfiorata la tragedia oggi a Castelvetrano quando un’auto, a causa di un incidente, ha sfondato il gazebo del bar “Delizie Siciliane”. Nel locale erano presenti alcuni clienti che hanno prima sentito un forte rumore e poi si sono ritrovati con il muso di un’autovettura tra i tavoli del bar. La dinamica del sinistro è al vaglio della locale Polizia Municipale. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 14 tra una Lancia Ypsilon che proveniva dalla Via Toti ed una Fiat Panda che proseguiva lungo la Via Caracci in direzione Campobello di Mazara. Il titolare dell’attività commerciale lamenta i ritardi dell’intervento da parte della Polizia Municipale giunta sul posto un’ora dopo essere stata contattata.

AUTORE. Redazione