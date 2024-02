Otto stalli per diversamente abili riservati e quattro occupati da vetture senza contrassegno blu. Brutto vizio quello di chi, pur potendo deambulare, occupa gli stalli gialli che sono riservati ai disabili, fregandosene di chi avrebbe più bisogno di loro. Del resto quegli stalli sono vicino l’ingresso e seppur l’intera area adibita alla sosta delle auto è piena, fanno gola vederli vuoti. E chi se ne frega se magari arriva qualcuno in carrozzina e potrebbe usufruirne esponendo il contrassegno disabili. Il posto è vuoto e lo occupano perché magari nessuno se ne accorgerà. Stamattina, invece, ad accorgersene sono stati gli agenti della Polizia municipale di Castelvetrano che sono arrivati perché avvertiti da un cittadino, hanno multato le 4 auto e hanno pure chiamato il carroattrezzi che le ha portate via. A chi ha fatto il furbetto o il menefreghista non è rimasto che andarsi a recuperare la propria auto all’autorimessa, pagare la multa (165 euro) e ritrovarsi 4 punti tolti dalla patente. E, forse, magari la prossima volta non lo farà più.

AUTORE. Redazione